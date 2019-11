Umsiedlung für Garzweiler: Die Toten werden umgebettet

Erkelenz (dpa/lnw) - Mit der Umbettung von insgesamt 800 Toten hat in Erkelenz am Tagebau Garzweiler II am Montag ein sensibles Kapitel der jetzt laufenden Umsiedlung begonnen. Die Arbeiten eines Bestattungsunternehmens finden nach Angaben des Energiekonzerns RWE auf den Friedhöfen in Kuckum und Keyenberg statt, auf denen auch Menschen aus anderen vom Tagebau betroffenen Dörfern beerdigt seien.

Von dpa