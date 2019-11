SPD will Missbrauchs-Ermittlungen zum Thema machen

Köln (dpa/lnw) - Die SPD-Fraktion will die Ermittlungen rund um den Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach zum Thema im Landtag machen. SPD-Fraktionsvize Sven Wolf sprach am Montag von Pannen bei der Staatsanwaltschaft Kleve, zu der sich die Landesregierung äußern müsse. «Der Umgang der Sicherheitsbehörden mit diesem schlimmen Fall wirft zahlreiche Fragen auf», sagte Wolf dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag). Er werde das in der Fragestunde der nächsten Plenarsitzung am Mittwoch thematisieren.

Von dpa