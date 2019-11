Duisburg verteidigt frühen Weihnachtsmarkt

Duisburg (dpa/lnw) - Schon an diesem Donnerstag geht in Duisburg der große Weihnachtsmarkt los - zweieinhalb Wochen vor dem 1. Advent. Kritik daran kommt von den Kirchen. Die Stadt verteidigt ihren Kurs. «Der Duisburger Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr am 14. November, also einen Tag vor den Weihnachtsmärkten in Essen und Oberhausen, eröffnet. Die Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte resultieren vor allem aus der großen Nachfrage der Besucherinnen und Besucher», sagt ein Projektmanager der zuständigen städtischen Firma in Duisburg.

Von dpa