Vodafone wächst nach Unitymedia-Übernahme kräftig

Düsseldorf (dpa) - Nach der Übernahme des regionalen Breitband-Anbieters Unitymedia ist dem Telekommunikationskonzern Vodafone in Deutschland wie erwartet ein deutlicher Umsatzsprung gelungen. Die Erlöse kletterten im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 um 8,4 Prozent auf knapp fünf Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa