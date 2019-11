Autofahrer überrollt auf der Straße liegende Frau

Alfter (dpa/lnw) - Eine bereits auf der Straße liegende Frau ist von einem Auto in Alfter bei Bonn überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand der 69-Jährigen sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 66 Jahre alte Fahrer die Frau am Montagabend auf der Straße übersehen und zu spät abgebremst. Mit einem anderen Autofahrer befreite er die unter dem Wagen eingeklemmte Frau. Wieso sie auf der Fahrbahn lag, war zunächst unklar. Der 66-Jährige kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Von dpa