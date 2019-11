Laschet: Schnellere Genehmigungen, mehr Sicherheit

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen soll das Land mit den schnellsten Genehmigungsverfahren bundesweit werden. Dieses Ziel gab Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag bei seiner Halbzeitbilanz der Legislaturperiode vor. Die schwarz-gelbe Koalition habe in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche bürokratische Vorschriften und Gesetze abgeschafft, bilanzierte Laschet in Düsseldorf. Dies werde von der Industrie bereits bemerkt.

Von dpa