Laschet: Scholz-Vorstoß ist «Frontalangriff auf Ehrenamt»

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Streichung von Steuervorteilen für reine Männervereine als «Frontalangriff auf das Ehrenamt» bezeichnet. «Wir werden dem nicht zustimmen, es passt nicht zu NRW und seinen Traditionen», sagte Laschet am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. In NRW gebe es Bergmannschöre nur mit Männern, Schützenvereine mit einer jahrhundertealten Tradition und auch reine Frauenorganisationen. «Muss der katholische Frauenbund demnächst noch Männer aufnehmen, damit er gemeinnützig ist?», sagte Laschet.

Von dpa