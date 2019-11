Flucht vor Polizei: Zweimal im Drogenrausch über die Grenze

Gronau (dpa/lnw) - Um der Polizeikontrolle zu entkommen, ist ein berauschter Autofahrer bei Gronau zweimal über die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden gefahren. Der 22-Jährige stand bei der Flucht unter dem Einfluss von Kokain und Morphin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach ignorierte der Mann am Montag zuerst die Anhaltesignale des niederländisch-deutschen Polizeiteams, als er in Richtung Niederlande unterwegs war. Er beschleunigte, fuhr über die Grenze und wendete nach etwa zwei Kilometern wieder.

Von dpa