Geldautomat in Köln gesprengt: Vier Verdächtige festgenommen

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Köln am frühen Mittwochmorgen vier Verdächtige festgenommen, die zuvor einen Geldautomaten gesprengt haben sollen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden die vier in einem Auto kurz vor einer Autobahnauffahrt zu A57 gestellt. «Wir prüfen jetzt, inwieweit die Männer der Tat zugeordnet werden können», so der Sprecher. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» über den Vorfall berichtet.

Von dpa