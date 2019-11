Vize-Bürgermeister fällt als Sankt Martin vom Pferd

Nottelmann sollte den Siegburger Bürgermeister Franz Huhn beerben, der nach Jahren nicht mehr als Sankt Martin durch die Stadt reiten wollte. Nottelmann sagte zu dem Unfallhergang: «Ich sollte über eine Bank auf das Pferd steigen, die Bank war durch den Regen rutschig - so bin ich zwischen Pferd und Bank geraten.» Das Tier habe «nicht gewackelt», sagte Nottelmann: «Das war meine eigene Schusseligkeit.»

Ins Krankenhaus sei er noch selbst gegangen: «Das ist um die Ecke.» Am Mittwochmorgen saß der ehrenamtliche Vize-Bürgermeister wieder am Schreibtisch seiner Steuerberater-Kanzlei. Als Sankt Martin sprang am Abend eine Reiterin ein.