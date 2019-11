Dietz: «Nicht würdig, den Bundesadler zu tragen»

Dubai (dpa) - Sebastian Dietz hat bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten in Dubai eine Medaille verpasst - und ist anschließend bemerkenswert hart mit sich selbst in Gericht gegangen. «Dafür gibt es keine Entschuldigung oder Ausrede. Das ist peinlich», sagte der 34-Jährige aus Bad Oeynhausen am Mittwoch nach seinem vierten Platz im Kugelstoßen: «Das war ein Scheiß-Wettkampf, eine Katastrophe. Ich bin nicht würdig, den Bundesadler zu tragen.»

Von dpa