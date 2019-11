38-Jähriger nach Wohnungsbrand in Krefeld gestorben

Krefeld (dpa/lnw) - Wenige Stunden nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld ist ein 38-Jähriger gestorben. Er erlag seinen schwersten Verletzungen in einer Spezialklinik noch am Dienstagabend, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Sowohl ein Fremdverschulden als auch einen technischen Defekt schließen die Ermittler den Angaben zufolge als Brandursachen aus.

Von dpa