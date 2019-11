Kinder klagen über Beschwerden: ABC-Alarm an Schule

Halver (dpa/lnw) - Nachdem mehrere Schüler einer sechsten Klasse im Unterricht über Augenreizungen und Atemprobleme geklagt haben, ist in Halver im Sauerland ABC-Alarm ausgelöst worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden bei dem Zwischenfall am Mittwochvormittag sieben Schüler leicht verletzt. Der Physikraum wurde verschlossen und die Schule geräumt. Die betroffene Schulklasse und ihr Lehrer wurden sicherheitshalber gründlich abgeduscht und bekamen Wechselkleidung. Danach sollten die 30 Kinder und der Lehrer in einem Krankenhaus untersucht werden.