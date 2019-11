Neuer Termin: Steinmeiers Ruhrgebietsbesuch am 22. November

Berlin/Duisburg (dpa/lnw) - Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier holt seinen Ende September kurzfristig abgesagten Ruhrgebietsbesuch nach. Er will nun am 22. November in den Westen kommen, wie aus den Terminankündigungen des Bundespräsidialamtes hervorgeht. Der frühere Termin mit Stationen in Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund war abgesagt worden, weil Steinmeiers stattdessen an der Trauerfeier für den früheren französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac teilnahm.

Von dpa