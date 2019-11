Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Verdächtiger, der bereits im Juni wegen Kindesmissbrauchs in Wesel aufgefallen war, blieb monatelang auf freiem Fuß. In einer Fragestunde des Düsseldorfer Landtags räumte der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch «zwei handwerkliche Fehler» der damals zuständigen Staatsanwaltschaft Kleve ein.

Von dpa