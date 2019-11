Rentnerin erstickt: Stiefenkel wegen Mordes vor Gericht

Köln (dpa/lnw) - Die alte Frau erstickte qualvoll und langsam: Mehr als fünf Jahre nach dem Raubmord an einer Rentnerin in Pulheim hat am Donnerstag vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt ist der 38 Jahre alte Stiefenkel des Opfers. Der Grieche soll 2014 zusammen mit unbekannten Komplizen nachts in das Haus der alten Dame eingebrochen sein und ihren Tod verursacht haben. Der Angeklagte, der verheiratet ist und zwei kleine Kinder hat, äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht.

Von dpa