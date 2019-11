Düsseldorf (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung soll heute ab 10.00 Uhr auf Druck der Opposition ihre Pläne zur Bekämpfung des Lehrermangels an Grundschulen vorlegen. Die Verbesserung der Situation an den Einrichtungen und zur Entlastung des Lehrpersonals ist auf Antrag der SPD Thema in einer Aktuellen Stunde im Landtag.

Hintergrund der Debatte ist der sogenannte «Dortmunder Denkzettel», den die Bildungsgewerkschaft GEW und Schulverbände der Landesregierung aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Grundschulen übergeben hatten. Dieser weist auf Missstände hin und fordert konkrete Maßnahmen auch gegen den Lehrermangel und die Überlastung der Lehrkräfte.

Am Mittwoch hatten die Landesregierung und Universitäten ein Konzept für den Ausbau der Studienplätze für das Lehramt vorgelegt. Das hatten auch Schulverbände gefordert. So sollen allein für das Grundschullehramt zum Wintersemester 2020/21 rund 300 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. Insgesamt entstanden damit seit dem Amtsantritt von CDU und FDP 700 neue Plätze.

Derzeit sind nach Angaben der SPD rund 14 Prozent aller neu eingestellten Lehrer an Grundschulen Seiteneinsteiger. Es gebe sogar Grundschulen, an denen die Hälfte des Lehrpersonals Quereinsteiger sein. Vor allem Brennpunktschulen bekämen zu spüren, dass die knapper werdenden Bewerber lieber in besseren Lagen ihren Beruf anträten.

Gebauer hatte bereits für das vergangene Jahr einen «Masterplan» für die Grundschulen angekündigt. Sie will ihn nun noch in diesem Jahr vorlegen. Bisher gebe es zum Masterplan nur große Ankündigungen, kritisiert die SPD.

In einem fraktionsübergreifenden Antrag machen sich CDU, FDP, SPD und Grüne außerdem für die Initiative stark, die Olympischen Spiele 2032 in die Rhein-Ruhr-Region zu holen. Über die Entschließung soll im Plenum abgestimmt werden.