SPD und Grüne fordern schnellere Maßnahmen für Grundschulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts des Lehrkräftemangels an Grundschulen fordert die SPD von der Landesregierung konsequentere Maßnahmen. Allein 300 zusätzliche Studienplätze für das Grundschullehramt reichten nicht aus, um die Bildungsmisere zu stoppen, sagte der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jochen Ott, am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. 30 Prozent der Lehramtsstudenten kämen Statistiken zufolge ohnehin nie in den Schulen an. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe kein Konzept für die Neuregelung des Ganztags und sende kein Signal für die lang geforderte höhere Besoldung der Lehrer, sagte Ott.

Von dpa