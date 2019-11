Frau bei Autorennen getötet: Mann und Kinder Nebenkläger

Kleve/Moers (dpa/lnw) - Rund sieben Monate nach einem mutmaßlichen Autorennen in Moers will die Familie des Todesopfers nach Gerichtsangaben als Nebenkläger an dem Prozess teilnehmen. Der Ehemann und die beiden Kinder seien Nebenkläger in dem Verfahren, sagte der Sprecher des Landgerichts Kleve, Alexander Lemke, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Allerdings hat das Gericht noch nicht über die Zulassung der Anklage entschieden.

Von dpa