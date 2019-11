Mehr Personal an NRW-Hochschulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Hochschulen und Hochschulkliniken in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr mehr Personal beschäftigt. Insgesamt gab es eine Zunahme von 1,7 Prozent binnen eines Jahres, teilte das Statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mit. Ende 2018 waren insgesamt rund 149 000 Menschen an den Hochschulen angestellt - studentische Hilfskräfte werden dabei nicht mitgerechnet.

Von dpa