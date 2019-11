Chemische Reaktion in Metallbetrieb: 18 Personen in Klinik

Iserlohn (ots) - In einem metallverarbeitenden Betrieb in Iserlohn hat eine chemische Reaktion bei Reinigungsarbeiten Augenreizungen bei 18 Mitarbeitern verursacht. Die Verletzten wurden für weitergehende Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Sieben weitere Beschäftigte des metallverarbeitenden Unternehmens blieben unverletzt.