Southgate: Jadon Sancho «körperlich ein bisschen müde»

London (dpa) - Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate hat Jungstar Jadon Sancho vom Bundesligisten Borussia Dortmund trotz dessen zuletzt durchwachsener Leistungen gelobt. «Er hat eine enorme Herausforderung auf sich genommen, in ein anderes Land zu gehen», erklärte Southgate. «Da ist der Fußball, er muss sich an das Leben und die Sprache gewöhnen. Er hat das unglaublich gut gemacht.» Dass es für den 19-jährigen Sancho zuletzt nicht optimal lief, sieht der Coach der Three Lions gelassen. «Jeder junge Spieler hat seine Höhen und Tiefen», erklärte er. «Er hat sehr viel Fußball gespielt, körperlich ist er ein bisschen müde.»

Von dpa