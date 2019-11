Ermittlungen zu Missbrauchs-Netzwerk in mehr Bundesländern

Köln (dpa) - Die Ermittlungen zu dem in Nordrhein-Westfalen entdeckten Kindesmissbrauchs-Netzwerk weiten sich auf immer mehr Bundesländer aus. «Es gibt deutliche Hinweise auf Straftaten in anderen Bundesländern», sagte der Kölner Staatsanwalt Ulrich Bremer am Donnerstag. Die entsprechenden Polizeistellen seien informiert worden.