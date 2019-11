Regisseurin Link entdeckte eigene Kindheit in Kerkeling-Film

Düsseldorf (dpa) - Regisseurin Caroline Link (55) ist schnell warm geworden mit dem Drehbuch für ihren späteren Erfolgsfilm «Der Junge muss an die frische Luft». Sie habe sofort gedacht: «Das ist die Welt, aus der ich komme, auch wenn ich nicht aus dem Ruhrgebiet komme», sagte Link am Donnerstag in Düsseldorf. Der Film nach der Autobiografie von Komiker Hape Kerkeling hatte seit dem Kinostart am 25. Dezember 2018 bislang 3,8 Millionen Zuschauer.

Von dpa