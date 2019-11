Prozess gegen mutmaßliche Gruppenvergewaltiger begonnen

Neuss (dpa) - Sie sollen Frauen wehrlos gemacht und sie dann gemeinsam vergewaltigt und sexuell missbraucht haben - vor dem Landgericht Kleve hat am Freitag der Prozess gegen fünf junge Männer begonnen. Laut Anklage sollen die 24 bis 29 Jahre alten Angeklagten den Frauen möglicherweise K.-o.-Tropfen ins Glas geschüttet haben, eine Droge, die Betroffene bewusstlos oder handlungsunfähig macht. Dann sollen sie zwei Frauen in der Wohnung eines Angeklagten in Krefeld vergewaltigt und davon Videos mit ihren Handys gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Martyrium in einem Fall bis zu fünf Stunden dauerte.

Von dpa