Bei Rocker-Prozess: Schlägerei auf dem Gerichtsflur

Köln (dpa/lnw) - Am Rande eines Prozesses um eine tödliche Schießerei im Rockermilieu ist es im Kölner Landgericht zu einer Schlägerei gekommen. Zwei Nebenkläger und einer der drei Angeklagten gerieten am Donnerstag im Gerichtsflur aneinander, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Der 33 Jahre alte Angeklagte wurde am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verfahren wurde daraufhin vertagt. Zuvor hatten die «Kölnische Rundschau» und «Bild» berichtet.

Von dpa