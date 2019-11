Fortuna-Profi Contento verletzt sich erneut bei Testspiel

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Profi Diego Contento hat sich erneut in einem Testspiel verletzt und muss seine angestrebte Rückkehr in der Bundesliga verschieben. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf zog sich am Donnerstag beim 3:2-Sieg gegen den Drittligisten SV Meppen eine Teilruptur der vorderen beiden Bänder im Sprunggelenk sowie eine Prellung des Sprungbeins zu. Er müsse vorübergehend pausieren, teilte der Club am Freitag mit.

Von dpa