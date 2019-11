Auto kollidiert mit Wisent: Tier stirbt, Fahrer in Klinik

Winterberg (dpa/lnw) - Im Sauerland bei Winterberg ist am Freitag ein mehrere hundert Kilogramm schwerer Wisent mit einem Auto kollidiert. Der 48 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem heftigen Zusammenprall am Morgen einen Schock, wie ein Sprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis berichtete. Das Tier sei bei dem Unfall gestorben, auch der Wisent-Trägerverein sei vor Ort. Wisente galten lange als ausgerottet. Sie waren vor einiger Zeit im Rothaargebirge wieder angesiedelt worden. Forstwirte klagen über schwere Schäden an ihren Bäumen.