Kölns Manager-Kandidat Heldt löst Vertrag mit Hannover 96

Hannover/Köln (dpa/lnw) - Der Weg für ein mögliches Engagement als Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist für Horst Heldt frei. Wie erst am Freitag bekannt wurde, hatte der 49-Jährige seinen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag beim Zweitligisten Hannover 96 schon vor einigen Wochen gelöst. Man habe sich am 4. Oktober darauf verständigt, das «Vertragsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig zum 30. September 2019 zu beenden», teilte Hannover am Freitag mit.

Von dpa