Düsseldorfer OB: Bessere Luftmesswerte an Umweltspuren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die umstrittenen Umweltspuren in Düsseldorf haben nach Angaben von Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) an Verkehrsschwerpunkten zu einer geringeren Schadstoffbelastung geführt. Die Luft sei vor allem an den am stärksten belasteten Stellen deutlich weniger mit Stickstoffdioxid belastet, erklärte Geisel am Freitagabend mit Verweis auf neue Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Dem Ziel, die Belastung zu senken und Fahrverbote zu vermeiden, sei man offenbar einen Schritt näher gekommen. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) habe er per Brief vorgeschlagen, die stadtnahen Standspuren auf der A46 und A52 zumindest zur Hauptverkehrszeit für Linienbusse freizugeben.

Von dpa