Umweltalarm auf der Ruhr: Öl strömt aus geplatztem Schlauch

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - Auslaufendes Öl hat auf der Ruhr in Mülheim einen größeren Feuerwehreinsatz verursacht. Die Stadt löste in der Nacht zum Samstag einen Umweltalarm aus, nachdem etwa 180 Liter eines synthetischen Hydrauliköls in die Ruhr geflossen waren, wie die Feuerwehr mitteilte. Es war den Angaben nach aus einem geplatzten Hydraulikölschlauch im Bereich des Wasserkraftwerks Kahlenberg nahe dem Mülheimer Wasserbahnhof geströmt.

Von dpa