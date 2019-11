Schleiden (dpa/lnw) - Der Naturwaldforscher Peter Meyer geht davon aus, dass sich auch der Nationalpark Eifel infolge des Klimawandels verändern wird. An Standorten mit schlechteren Böden, Hang- oder Südlage seien die Buchen stressanfälliger für Trockenheit und könnten absterben, sagte der Waldexperte der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen vor einer wissenschaftlichen Vortragsreihe im Nationalpark Eifel am Samstag in Schleiden.

An solchen Stellen werde sich unbeeinflusst vom Menschen eine neue Generation von Bäumen entwickeln. Es werde eine stärkere Verschiebung hin zu Arten geben, die die Trockenheit besser vertragen, wie etwa Linde, Birke oder Eiche. An guten Standorten könnten auch weiterhin noch Buchen wachsen. Aber vieles bei dieser Entwicklung hänge vom Ausmaß der Erderwärmung ab.

Der Nationalpark Eifel südlich von Aachen schützt den Buchenwald. Das 110 Quadratkilometer große Schutzgebiet soll sich über Generationen zu einem vom Menschen weitgehend unberührten Buchenwald entwickeln. Anders als in anderen Wäldern Nordrhein-Westfalens wird der Mensch nicht eingreifen, wenn hier Bäume absterben. Der Wald muss das dann selbst regeln.

Obwohl die Buche als der natürliche Hausbaum in Deutschland gilt, weil sie hier gute Standortbedingungen hat, ist sie nach Angaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW auch in Nordrhein-Westfalen durch die Trockenheit geschädigt. In Nationalpark-Bereichen, wo Buchen absterben, «muss man der Natur zugestehen, dass sie andere Lösungen findet als wir uns das erst mal vorstellen», sagte Meyer.

Bei der Tagung am Samstag sollten Vorträge zu übergeordneten Themen wie Biodiversität und Klimawandel gehalten werden mit Aspekten wie Artenvielfalt und Langzeitbeobachtung.