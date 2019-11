Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist in Mönchengladbach mit einem ausgefahrenen Hebearm an einer Brücke hängen geblieben. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Brücke müsse nun auf Statikschäden untersucht werden.

Von dpa