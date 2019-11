Aktion gegen Clankriminalität: Spielautomaten sichergestellt

Mettmann (dpa) - Bei einer Aktion gegen die Clan-Kriminalität haben Behörden im Kreis Mettmann zwei Vereinslokale geschlossen und elf Glücksspielautomaten sichergestellt. In den beiden Lokalen in Wülfrath hätten die Betreiber illegal betriebene sowie manipulierte Glücksspielautomaten und Online-Wett-Terminals aufgestellt und somit gegen die Glücksspielverordnung verstoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Zudem seien sie als Gaststätten mit Alkoholausschank betrieben worden, obwohl sie über keine Konzession verfügten.

Von dpa