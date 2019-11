Mann stürzt auf der Flucht vor der Polizei von Dach

Münster (dpa/lnw) - Ein zur Abschiebung gesuchter Mann ist bei einer Polizeikontrolle in Münster geflüchtet und nach Polizeiangaben von einem Dach mehr als zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 41-jährige Tunesier kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, teilte die Bundespolizei mit. Als ihn Beamte am Bahnhof in Münster am Samstagvormittag kontrollierten, habe er zunächst falsche Personalien genannt und sei dann unerwartet in Richtung Innenstadt geflüchtet. Er sei an einer Hausfassade hochgeklettert und habe sich auf dem Dach versteckt.

Von dpa