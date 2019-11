«Es war ein wunderschöner Abschied», verriet er, «genau das, was wir ihm alle schuldig waren und was er verdient hat.» Dabei habe er an einigen Stellen «Tränen in den Augen gehabt». «Immerhin kenne ich Uli 45 Jahre. Wir haben uns anfangs ein Doppelzimmer geteilt.» Bei den heutigen Profis sei das allerdings nicht mehr vorstellbar. «Die sind deutlich anspruchsvoller geworden», erzählte er lachend.

«Die Veranstaltung ging bis ein Uhr nachts, um drei Uhr war ich im Bett», sagte Rummenigge über die Abschiedsfeier und verriet auch seinen persönlichen Trick gegen Müdigkeit. «Lange duschen und am Ende kalt.»