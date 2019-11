Rund 270 Pegida-Anhänger treffen auf 1100 Gegendemonstranten

Duisburg (dpa/lnw) - Zu einem Protestmarsch des islamfeindlichen Bündnisses Pegida NRW sind am Sonntagnachmittag laut Polizei rund 270 Teilnehmer am Duisburger Hauptbahnhof zusammengekommen. Zu mehreren Gegendemos kamen nach Polizeiangaben rund 1100 Teilnehmer. Es blieb weitgehend friedlich, teilte die Polizei am Abend mit. In 22 Fällen erstatteten die Beamten allerdings Anzeige - unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von dpa