Kerken (dpa/lnw) - Ein 32-jähriger Familienvater ist mit seinem Auto in Kerken (Kreis Kleve) gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Seine Frau und ihre zwei kleinen Kinder überlebten den Unfall und kamen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann am Samstagabend die Kontrolle über sein Auto verlor, war noch unklar.

Von dpa