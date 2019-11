Röttgermann verkündet Fortuna-Zahlen und entschuldigt sich

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,1 Millionen Euro erzielt. In der Zweitligasaison 2017/2018 hatte dieser bei 1,6 Millionen Euro gelegen. Den Umsatz steigerten die Rheinländer nach dem Aufstieg in der Saison 2018/2019 von 39,8 Millionen Euro auf 71,5 Millionen Euro. Diese Zahlen legte Vorstandschef Thomas Röttgermann auf der Jahreshauptversammlung der Fortuna am Sonntag vor.

Von dpa