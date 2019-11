Unschuldig eingesperrter Syrer: Beschwerde nach Ermittlungen

Kleve (dpa/lnw) - Nach der Einstellung der Ermittlungen um den unschuldig eingesperrten und in Haft gestorbenen Syrer Amad A. hat ein Anwalt im Auftrag der Eltern Beschwerde eingereicht. Im mehrseitigen Bescheid an seine Mandanten sei «keinerlei Hinweis» zu finden, wer für die «rechtswidrige Freiheitsberaubung» des 26-Jährigen verantwortlich gewesen sei, so Rechtsanwalt Eberhard Reinecke am Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa