Geduldsprobe für Autofahrer: Mehr als 400 Kilometer Stau

Vielerorts in Nordrhein-Westfalen mussten Pendler Geduld aufbringen. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von mehr als 400 Kilometern in dem Bundesland. Nach einer Übersicht des Landesbetriebs Straßen.NRW warteten Pendler besonders auf der Autobahn 52 bei Kaarst in Richtung Düsseldorf, sie verloren rund eine Stunde. Auch auf der A4 am Kreuz Köln-West oder der A43 bei Herne im Ruhrgebiet verzögerte sich die Fahrt um etwa 45 Minuten.