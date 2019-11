Deutscher Lehrerpreis geht sechsmal nach NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fünf Lehrkräfte und ein Pädagogenteam aus NRW sind am Montag mit dem «Deutschen Lehrerpreis» ausgezeichnet worden. Für ihr herausragendes pädagogisches Engagement ehrte die Jury in Berlin den Informatik- und Sozialwissenschaftslehrer Hendrik Büdding vom Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster und Reinhold Lück - Französisch und Sport - am Gymnasium Remigianum Borken. Der Chemie- und Sportlehrer am Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen, Gerhard Steinhoff, konnte sich ebenfalls über eine Ehrung freuen.

Von dpa