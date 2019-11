Winter gibt in der Eifel ein Intermezzo

Monschau/Winterberg (dpa/lnw) - Der Winter hat am Montag ein Intermezzo in der Eifel gegeben. In Monschau und im Bereich des Hohen Venns lagen nach Angaben des Wetterportals Eifelwetter.de stellenweise bis zu zehn Zentimeter Schnee. «Wir haben eine winterliche Bilderbuchlandschaft. Es sieht so aus, dass wir bis Mitternacht noch eine ganze Mütze dazubekommen», sagte der Gründer des Portals, Bodo Friedrich. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für die Eifel mit weiterem Schneefall von bis zu 15 Zentimetern. Es habe zwar schon mal etwas geschneit in diesem Herbst, aber jetzt sei es der erste verbreitete Schneefall.

Von dpa