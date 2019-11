Großes Interesse am Mordfall Claudia Ruf: 50 Hinweise

Zeitgleich bereite sich die Polizei für den DNA-Massentest vor, sagte der Sprecher. 800 Männer seien zu der DNA-Reihenuntersuchung eingeladen, hatte die Polizei mitgeteilt. Es geht um Männer, die 1996 zwischen 14 und 70 Jahre alt waren. Vom 23. November an sind sie gebeten, eine Speichelprobe abzugeben. Mit dem Test hofft die Polizei, den Mörder zu enttarnen. Die Schülerin war von einem Unbekannten am 11. Mai 1996 in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) entführt, vergewaltigt und am Ende ermordet worden. Ihre Leiche wurde am darauffolgenden Tag in Euskirchen bei Bonn gefunden.