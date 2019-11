NRW-Verfassungsgericht: Streit um kommunale Stichwahlen

Münster (dpa/lnw) - Im Streit um die kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster am Dienstag die mündliche Verhandlung begonnen. Die Oppositionsfraktionen SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag wollen für die Wahl von Bürgermeistern und Landräten die Stichwahl in NRW wieder einführen. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP hatten diesen Stichentscheid im April abgeschafft. SPD und Grüne hatten daraufhin einen Normenkontrollantrag in Münster eingereicht.

Von dpa