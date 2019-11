Wintereinbruch im Märkischen Kreis: Landstraße gesperrt

Altena (dpa/lnw) - Im Märkischen Kreis ist in der Nacht zu Dienstag so viel Schnee gefallen, dass eine Landstraße zwischen Altena-Evingsen und Hemer-Ihmert gesperrt werden musste. «Es drohen mehrere Bäume und Äste auf die Straße zu stürzen», sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Grund dafür sei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sehr nasser und feuchter Schnee. Die Schneegrenze sei in der Nacht teilweise auf 350 Meter gesunken.

Von dpa