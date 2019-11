Baumgart kritisiert zu hohe Ticketpreise für Stadionbesuch

Baumgart führte den SC Paderborn in nur zwei Jahren von der dritten in die erste Liga. Dem Profifußball wirft der frühere Bundesliga-Stürmer vor, «eine Scheinwelt aufzubauen». Es entfremde «die Leute, dass Einzelne sich Millionen einsacken - was aber nun einmal gerechtfertigt ist, da es die Verträge hergeben - während die Kleinen ums Überleben kämpfen», sagte er. «Wenn dann doch so ein Kleiner wie Paderborn in die Bundesliga aufsteigt, wird er bereits durch die Verteilung der Gelder wettbewerbsunfähig gemacht. Das ist doch nicht fair.»