Baumgart: «Für viele geht Traum in Erfüllung»

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn fiebert der großen Kulisse vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund entgegen. «Für viele Spieler geht ein Traum in Erfüllung. Das ist, was man sich als kleiner Junge erhofft - einmal in solch einem Stadion zu spielen», sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart vor dem Auftaktmatch des 12. Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Dortmunder Fußball-Arena.

Von dpa