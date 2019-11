«Verschissmuss»-Kranz: Polizei prüft Ermittlungseinstellung

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Mittwoch) ist ein Übermittlungsfehler die Ursache für die falsche Beschriftung. Eine Mitarbeiterin des Blumengeschäfts, die den Kranz für eine Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag geliefert hatte, habe den von der SPD am Telefon durchgegeben Text aufgenommen und dabei «Den Opfern von Krieg und Verschissmuss» anstatt «Den Opfern von Krieg und Faschismus» aufgeschrieben. Den Text habe sie so an die Schleifendruckerei gefaxt. Dort sei er nicht überprüft worden. «Alles war klar und deutlich geschrieben und leserlich. Ich drucke das, was der Kunde uns per Fax zuschickt», sagte der Besitzer der Druckerei der Zeitung.