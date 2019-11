Dortmund (dpa) - Für Mittelfeldspieler Thomas Delaney vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist die Hinrunde beendet. Der 28 Jahre alte dänische Nationalspieler zog sich am vergangenen Montag im Länderspiel in Irland einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu und steht dem BVB erst im Januar wieder zur Verfügung. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit.

Von dpa